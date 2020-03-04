Делом о гибели ребенка в Кадуе заинтересовалась прокуратура. Как сообщает ГТРК Вологда, будет проведена проверка работы местных органов власти, а также коммунальных структур.

Делом о гибели ребенка в Кадуе заинтересовалась прокуратура. Как сообщает ГТРК "Вологда", будет проведена проверка работы местных органов власти, а также коммунальных структур."Вести" уже рассказывали о трагедии, случившейся в конце прошлой недели. Возвращаясь из школы домой, ученик первого класса погиб, упав в септик. Расследуют дело эксперты Следственного комитета.Как уточнили сегодня в пресс-службе прокуратуры, принято решение провести дополнительную инспекцию. Первоначально сообщалось, что владельцем септика является частное лицо. Теперь прокуратура хочет выяснить, законно ли было выдано разрешение на установку выгребной ямы. Проверят эксперты и соблюдение норм эксплуатации объекта, а также насколько соблюдалась техника безопасности.Проведение всех следственных действий находится по особым контролем у надзорного ведомства.