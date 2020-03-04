Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.После случившегося в учебное учреждение был направлен инспектор округа для участия в расследовании. Также к этой работе подключился представитель учредителя в управляющем совете. В течение двух дней специалисты разбирались с ситуацией.Результаты проверки показали, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего те получили травмы. Директор учебного учреждения Александр Лебединец признал свою ответственность за случившееся и принял решение об увольнении, сообщает Агентство городских новостей "Москва".Департамент образования и науки Москвы, принес извинения в адрес семей пострадавших детей. Ведомство держит ситуацию на контроле.3 марта стало известно, что учительница во время перемены включила обеззараживающий прибор. Педагог забыла его выключить после звонка на урок. 25 учеников первого класса почувствовали недомогание. Впоследствии оказалось, что они получили ожоги роговицы глаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.