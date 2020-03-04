Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз поднял тему коронавируса.

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз поднял тему коронавируса в своем Telegram-канале."Крамольная мысль: что, если бы нынешняя эпидемия коронаровируса не освещалась в прессе? Вообще, ну не знали бы о ней ничего? Скажу больше — если бы и медики никаких сверхъестественных усилий не применяли? Мир бы вымер? Инфекция парализовала бы человечество? Скажу крамольную вещь: Мир бы этого просто не заметил бы".Мясников напомнил, что ежегодно от гриппа и его осложнений в мире умирает 650 тысяч человек, от вирусного гепатита — 630 тысяч, а от вирусных диаррей, энцефалитов и пневмоний — миллионы."В этом количестве заболевших и умерших от вирусных инфекций "лишние" 100 тысяч заболевших и 3 тысячи умерших никто бы и не заметил".Специалист выразил сомнения по поводу принимаемых мер по защите от коронавируса."Как сказать... 5 млн человек, выехавших из Уханя до начала карантина".По его словам, продолжающееся свободное авиасообщение между странами при отсутствии вакцины – фактор риска заражения в любом случае.Мясников уточнил, что в группе риска – пожилые и люди с хроническими заболеваниями.По мнению медика, в той панике, которая нарастает с каждым днем во всем мире, он видит спланированную акцию."Сейчас потеплеет и все сойдет на нет. Останется иммунитет к этому типу вируса и будем ждать другой".Плюсом этой ситуации специалист назвал факт, что все в мире смогли увидеть неподготовленность к настоящей пандемии, что, возможно, позволит "стать умнее и бдительнее".