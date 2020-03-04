Совет управляющих Европейского центрального банка провел телефонную конференцию во вторник вечером, чтобы оценить последствия вспышки коронавируса, но политические действия не были включены в повестку дня, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

Совет управляющих Европейского центрального банка провел телефонную конференцию во вторник вечером, чтобы оценить последствия вспышки коронавируса, но политические действия не были включены в повестку дня, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.На конференции, состоявшейся после снижения ставки ФРС США, обсуждались операционные вопросы и вопросы непрерывности бизнеса, и не было никаких дебатов о том, должен ли ЕЦБ принимать политические меры, как американский центробанк, сообщили источники.По словам собеседников агентства, обсуждение было сосредоточено на том, как финансовая система справляется со вспышкой вируса COVID-19 и как 19 центральных банков еврозоны будут сотрудничать в случае стресса.Хотя нет никаких признаков проблем с ликвидностью или увеличения использования наличных денег, члены совета управляющих обсудили, как ЕЦБ и национальные центральные банки будут выявлять и реагировать на такие признаки стресса, добавили источники.Источники, близкие к обсуждению, отметили, что основное внимание в рамках таких мер будет уделяться обеспечению финансирования и ликвидности для малых и средних предприятий.Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард назвала эпидемию коронавируса потенциальной угрозой для финансовых рынков."ЕЦБ внимательно следит за событиями... Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это будет необходимо и соразмерно основным рискам", — говорится в официальном заявлении на сайте регулятора.Следующее запланированное собрание ЕЦБ состоится 12 марта. Рынки ставят на то, что ставка по депозитам ЕЦБ будет снижена на 10 базисных пунктов.