Апелляционный суд Каира своим решением сделал невозможным выплаты компенсаций семьям россиян, погибших при взрыве самолета А321 Когалымавиа осенью 2015 г.

Апелляционный суд Каира своим решением сделал невозможным выплаты компенсаций семьям россиян, погибших при взрыве самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 г.Тогда самолет, взлетев из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван на пути в Россию 31 октября 2015 г. через 23 минуты после взлета. Погибли 224 человека.Суд считает, что личности погибших до сих пор не установлены, сообщил "КоммерсантЪ". Суд отклонил претензии к правительству Египта, поскольку египетские власти считают, что причиной взрыва на борту самолета была авария, а не взрывное устройство, но в СК и ФСБ России уже заговорили о проверке конкретных террористов.В апелляционный суд столицы Египта поступило сразу несколько апелляционных жалоб на решение суда Северного Каира, отклонившего претензии россиян. 30 семей погибших россиян требовали через суд компенсации по $3 млн за каждого погибшего от авиакомпании "Когалымавиа" и страховой компании "Ингосстрах".Другие иски были поданы к чиновникам правительства Египта, которые из-за халатности или оплошности не обеспечили безопасность в аэропорту, что позволило террористам пронести бомбу в самолет "Когалымавиа".