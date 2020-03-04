04.03.2020

2020-03-04 12:50:03

Экс-заведующая социального учреждения в Муроме присваивала деньги пенсионеров

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Муромского района. Экс-заведующая одного из отделений государственного комплексного центра социального обслуживания населения Мурома обвиняется в присвоении средств.

По информации областной полиции, обвиняемая хранила у себя в сейфе банковские карты подопечных центра, на которые ежемесячно поступали пенсионные выплаты. В течение нескольких лет женщина снимала с карты 84-летней пенсионерки деньги. Пин-код был неосмотрительно написан владелицей на карте. Всего ей удалось обналичить 95 тысяч рублей. Похищенные деньги заведующая тратила на личные нужды.

Противоправные действия обвиняемой были выявлены полицейскими после того, как отделение центра закрылось, а у пожилой женщины появился новый опекун, который заметил пропажу денег.

Женщина свою вину признала полностью. Похищенные денежные средства она возместила потерпевшей в полном объеме.

В настоящее время уголовное направлено в суд.