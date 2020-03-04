Рост экономики еврозоны, по мнению экспертов, будет очень медленным в течение следующего десятилетия, сообщает CNBC.

Рост экономики еврозоны, по мнению экспертов, будет очень медленным в течение следующего десятилетия, сообщает CNBC."Еще до вспышки коронавируса над экономикой еврозоны сгущались темные тучи, и Италия оказалась в эпицентре шторма", — заявили экономисты ING."В течение следующих 10 лет потенциальные темпы роста региона, вероятно, серьезно замедлятся, в то время как Италия столкнется с гораздо худшей стагнацией, чем то, что наблюдалось в Японии" — отметили в записке Карстен Бжески, Берт Колин и Инга Фехнер.ВВП 19 стран валютного блока в IV квартале 2019 г. увеличился всего на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне сокращения ВВП Франции и Италии и стагнации в Германии.Согласно обновленным прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) экономика еврозоны в 2020 г. вырастет на 0,8%, а не на 1,1%, как ожидалось в ноябре. В 2021 г. рост ВВП блока, как ожидается, ускорится до 1,2%."В ближайшие 10 лет демографические и структурные препятствия, а также ограниченный аппетит к реформам могут снизить потенциальные темпы роста блока до менее 1%, что ниже среднегодовых темпов в 1,4% в предыдущем десятилетии", — предупредили экономисты ING.Торговая напряженность, политическая неопределенность в Германии и Brexit уже оказывали давление на экономику еврозоны. Теперь вспышка вируса COVID-19 наверняка повлияет на прогнозы роста в регионе в краткосрочной перспективе и заставит Европейский центральный банк действовать, считают экономисты.Глава ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе назвала вспышку коронавируса потенциальной угрозой для финансовых рынков и заявила, что регулятор готов принять "надлежащие и целенаправленные меры" в случае необходимости.