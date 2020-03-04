Журналист телеканала Россия 24 Евгений Примаков взял эксклюзивное интервью у президента Сирии Башара Асада. Помимо прочего, глава государства рассказал, зачем Эрдогану нужен Идлиб.

Журналист телеканала "Россия 24" Евгений Примаков взял эксклюзивное интервью у президента Сирии Башара Асада. Помимо прочего, глава государства рассказал, зачем Эрдогану нужен Идлиб."С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас – это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений потому, что после освобождения Идлиба нашей целью станет освобождение восточных районов. Я неоднократно говорил, что Идлиб с военной точки зрения – это передовой плацдарм. Они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток. Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с живущими там людьми. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование", — заявил Асад.Полную версию интервью смотрите 5 марта после 12:00.