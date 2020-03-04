3 марта в Уфе произошла массовая авария. На улице Тимашевская иномарка Mercury Mariner столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на машину Lada. В ..

3 марта в Уфе произошла массовая авария. На улице Тимашевская иномарка Mercury Mariner столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2115". От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на машину Lada.В результате пострадали два человека – водитель и пассажир Lada. Они обратились за помощью к медикам, сообщает . Другие подробности ДТП выясняются.