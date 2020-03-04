В газете Петровка 38, материал из которой сегодня разошелся яркими цитатами. На страницах официальной газеты московской полиции написали о некоторых альтернативных способах вести расследование. В том числе как вычислить преступника по группе крови, тембру голоса и линиям на ладонях. Своим подходом с читателями поделился, как он сам себя представляет, профессор психологии Борис Хигир.

Начинаем с рубрики "Очевидное-невероятное" в газете "Петровка 38", материал из которой сегодня разошелся яркими цитатами. На страницах официальной газеты московской полиции написали о некоторых альтернативных способах вести расследование, в том числе как вычислить преступника по группе крови, тембру голоса и линиям на ладонях. Своим подходом с читателями поделился, как он сам себя представляет, профессор психологии Борис Хигир. Он изучает "влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека". Сразу заявляет — ничего сверхъестественного, исключительно наблюдательность и статистические данные. Например, аферисты рождаются в мае и в летние месяцы. У педофилов и убийц чаще всего первая группа крови. Самое криминальное имя — Сергей. Из десяти Сергеев "пятеро могут быть преступниками". Есть претензии у психолога и к некоторым отчествам. В общем эдакий экспресс-тест личности, прямо скажем, удивил многих, тем более, что выдала его редакция издания столичного главка.Как уверяет Борис Юрьевич, ему достаточно только узнать имя и отчество. Даже не видя человека, он может определить — опасен он или нет. У жестоких преступников, по его мнению, часто встречаются отчества Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семенович, Олегович, Александрович."Я занимаюсь этой проблемой тридцать лет. В Харькове меня приглашали в областное МВД, где я помогал раскручивать висяки. Я работал под руководством высокого следователя. Он был поражен, когда я ему рассказывал о том или другом", — рассказал Борис Хигир.Логично, что интервью в такой серьезной газете вызвало у пользователей в интернете неоднозначную реакцию. Авторов статьи и самого интервьюера читатели наградили порцией достаточно жестких комментариев. А с Бориса Юрьевича как с гуся вода."Они могут говорить все, что угодно! Когда они ко мне попадают — голые становятся. Я их разрываю на куски! Я им скажу, сколько они умеют врать и сколько денег прячут от жены. Все это в отчестве, имени есть".Смех смехом, но в конце 80-х различного рода экстрасенсов привлекали и к розыску пропавших без вести, и к составлению портретов убийц. Все это на фоне общей волны увлечения эзотерикой и экстрасенсорикой. Неудивительно, что процент раскрываемости преступлений тогда резко упал. Повальное верование в необъяснимое заставило даже науку изучать этот так называемый феномен."Наука исследовала, есть ли какие-то факторы, которые предсказывают преступное поведение. Конечно, именами не занимались, до этого психологическая наука не доходила, а вот в почерке и рисунке исследовала. Оказалось, что невозможно это предсказать по почерку", — прокомментировал ситуацию профессор Московского института психоанализа, врач-психотерапевт Александр Полеев.Борис Юрьевич утверждает, что у большинства педофилов, например, первая группа крови и детский тембр голоса. Вообще эксперты говорят, что такая "эзотерическая попса" возникает каждые десять лет. Даже некоторые следователи признаются: был грех — обращались к таким специалистам, уже просто от безысходности."Один раз обращались в какую-то организацию, которая занималась экстрасенсорным сопровождением того или иного дела. Кроме того, что они указали труп, который мог быть захоронен в том или ином месте, больше никакой информации полезной не было и, конечно, она никак не была реализована. Мы воспользовались этим, когда ситуация уже тупиковая была", — рассказал адвокат, бывший следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ Максим Кичигин.Как объяснили в "Петровке 38", редакция может не разделять мнение интервьюера. Тогда зачем печатали? По мнению некоторых экспертов, к статье надо относиться проще — это не более чем научная фантастика."Петровка 38" — замечательное издание, которое пишет о деятельности и жизни сотрудников полиции. С большим удовольствием читаю ее статьи, прочитал и эту. Журналистика зачастую требует острых и необычных материалов для поддержания интереса своей аудитории. Мне кажется, эта статья была написана в жанре научной фантастики. Конечно же, все субъективное носит здесь, скорее, рекомендательный характер. Данные, полученные методами, описанными в статье, использоваться в суде, конечно же, не будут. У московской полиции достаточно научных ресурсов, позволяющих оперативно раскрывать преступления", — прокомментировал ситуацию член общественного совета при ГУВД по Москве Юрий Шаркович.