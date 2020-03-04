Взрослые суперкары смотрят на BAC Mono свысока: его мотор с отдачей немногим более 300 л.с. вроде бы не позволяет играть на их поле. Но если принимать во внимание не абсолютные показатели, а соотношение мощности и веса, одноместный спидстер становится весьма серьезным игроком.

"Взрослые" суперкары смотрят на BAC Mono свысока: его мотор с отдачей немногим более 300 л.с. вроде бы не позволяет играть на их поле. Но если принимать во внимание не абсолютные показатели, а соотношение мощности и веса, одноместный спидстер становится весьма серьезным игроком.Британской фирме пришлось модернизировать суперкар просто потому, что на этой "зажигалке" официально разрешено передвигаться по дорогам общего пользования, а значит, она должна и соответствовать всем предъявляемым требованиям - в том числе и экологическим. Кроме того, в BAC решили показать конкурентам, как, с их точки зрения, должен выглядеть полноценный суперкар.В итоге дизайн одноместного спидстера упростили, а вот энерговооруженность заметно повысили. BAC Mono стал чуть длиннее (на 25 мм) и ниже (на 20 мм), легче благодаря применению карбона и графена в конструкции, а также обзавелся более низким центром тяжести и улучшенной развесовкой.Кроме того, спорткару оптимизировали подвеску с регулируемыми амортизаторами и снабдили кое-какими компонентами от трекового Mono R предыдущего поколения.Но самым заметным изменением стал двигатель. 2,5-литровый 309-сильный атмосферник отправили в отставку, а его место заняла турбированная "четверка" объемом 2,3 л, развивающая 332 л.с. и 400 Нм. Учитывая, что весит BAC Mono всего 570 кг, его соотношение мощности к весу составляет 582 л.с. на тонну, и не всякий официальный суперкар может похвастать таким достижением.На ускорение до 60 миль в час (97 км/ч) у Mono уходит всего 2,7 секунды. Максимальная скорость спартанского спорткара составляет 270 км/ч. Техническому совершенству Mono соответствует и цена: за новый "суперкар" придется заплатить не менее 165 950 фунтов (более 14 миллионов рублей).