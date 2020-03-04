В адрес должностных лиц, ответственных за некачественные дороги направили предписание по устранению нарушений

В городе Гусь-Хрустальный сотрудники ГИБДД проверили качество дорожного покрытия. В ходе проверки полицейские обнаружили несколько выбоин, не соответствующих нормам, сообщает областное УМВД.Совместно с общественным советом при ОМВД, инспекторы проверяли самые оживлённые улицы города. После проверки в адрес должностных лиц, ответственных за некачественные дороги направили предписание по устранению нарушений.