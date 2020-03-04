Вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб экономике Японии, заявил глава Банка Японии Харухико Курода, подчеркнув, что центральный банк готов принять надлежащие меры, чтобы поддержать хрупкое восстановление, передает Reuters.

Вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб экономике Японии, заявил глава Банка Японии Харухико Курода, подчеркнув, что центральный банк готов принять "надлежащие меры", чтобы поддержать хрупкое восстановление, передает Reuters.Заявления главы японского ЦБ появились из-за того, что опасения по поводу рецессии заставили Банк Японии пойти по стопам других центральных банков и усилить стимулы в ходе пересмотра ставок в этом месяце.Ранее ожидалось, что экономика Японии восстановится в текущем квартале, но эпидемия коронавируса нанесла ущерб экспорту и потреблению из-за сокращения числа китайских туристов, сообщил Курода парламенту."Если эпидемия затянется, это также может повлиять на производство", — сказал он."Мы должны помнить, что последствия вспышки могут быть значительными", — сообщил Курода, добавив, что потребительские настроения уже пострадали.Эти замечания подчеркивают растущую обеспокоенность политиков Банка Японии по поводу последствий эпидемии. Экономика уже пошатнулась от прошлогоднего повышения налога с продаж и стихийных бедствий, которые негативно отразились на производстве.По словам Куроды, надежные капитальные и государственные расходы продолжают поддерживать экономический рост, но восстановление во многом зависит от того, сколько времени потребуется для сдерживания эпидемии."Мы будем внимательно следить за развитием экономики и рынка, а также будем предпринимать соответствующие действия по мере необходимости", — сказал он.Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в том же парламентском комитете, что правительство предпримет "достаточные и необходимые" финансовые меры для противостояниям экономическим угрозам.Курода неоднократно заявлял, что Банк Японии не будет колебаться и смягчать денежно-кредитную политику, если риски будут угрожать осуществлению недостижимого до сих пор целевого уровня инфляции в 2%.Однако некоторые члены Банка Японии считают, что денежно-кредитная политика мало что может сделать, чтобы устранить опасения по поводу эпидемии.Курода уже ранее пообещал увеличить ликвидность на рынках и активизировать покупку активов, чтобы успокоить рынки.Некоторые участники рынка предполагают, что Банк Японии может предпринять политические действия на экстренном совещании до пересмотра запланированной ставки, аналогично действиям Федеральной резервной системы США."Когда ситуация меняется день ото дня, возможно, имеет смысл внимательно следить за развитием событий, а не действовать слишком поспешно", — сказал один из источников на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.