Крупнейшая конференция, ежегодно проводимая Google для разработчиков приложений — Google I/O — отменяется. Она должна была пройти с 12 по 14 мая в Калифорнии. Ожидалось, что там компания расскажет главное о следующей, 11-й версии своей мобильной операционной системы Android.

Крупнейшая конференция, ежегодно проводимая Google для разработчиков приложений - Google I/O - отменяется. Она должна была пройти с 12 по 14 мая в Калифорнии. Ожидалось, что там компания расскажет главное о следующей, 11-й версии своей мобильной операционной системы Android."Из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19, а также в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний и других медицинских организаций, мы решили отменить мероприятие Google I/O с физическим присутствием гостей в Амфитеатре Шорлайн", - говорится в сообщении компании для СМИ.Обычно Google I/O - это крупнейшее мероприятие поисковика в году, на которое съезжаются для получения информации из первых рук и обмена опытом разработчики со всего мира. Обычно компания открывает конференцию большой презентацией с рассказом о грядущих нововведениях в Android и Chrome OS, а также экосистеме сервисов Google.Плата за участие будет полностью возвращена, компания также "рассматривает способы преобразить Google I/O, чтобы лучше взаимодействовать и укреплять наше сообщество разработчиков". Ранее из-за аналогичных опасений, связанных с эпидемией коронавируса, был отменён Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и конференция Facebook F8, а игровая GDC - перенесена на лето.