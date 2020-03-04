Ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет Госдума определит пять регионов с убылью населения, которые могут стать драйвером развития экономики. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет Госдума определит пять регионов с убылью населения, которые могут стать драйвером развития экономики. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Пять регионов, где в сумме проживают более двух миллионовграждан, могли бы подготовить программы развития, чтобы люди оттуда не уезжали,отметил спикер Госдумы. Присутствовавший на пленарном заседании министрфинансов Антон Силуанов поддержал спикера Госдумы. Он заявил о готовности подготовить предложения потаким территориям.Соответствующие субъекты Федерации нижняя палата определитко второму чтению о поправках в федеральный бюджет, направленных на исполнение порученийпрезидента Владимира Путина. В первом чтении законопроект принят на пленарномзаседании 4 марта. Дополнительные средства направят на расширение программыматкапитала, организацию бесплатного горячего питания, модернизациюздравоохранения и другие социальные меры."Мы будем ждать второго чтения, чтобы выйти напостановление, где обозначим еще пять регионов – драйверов экономическогороста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения", – заявил спикерГосдумы.Ранее был определен перечень из десяти регионов, которыеполучат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. Среди них – Алтайскийкрай, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Чувашия и другиесубъекты. Они должны подготовить программу развития.Решением проблем регионов займется и рабочая группа, которуюпоручил создать Вячеслав Володин. Она проанализирует дефициты бюджетовсубъектов Федерации и выработает варианты поддержки. Группу возглавитвице-спикер нижней палаты Алексей Гордеев. В нее войдут главы думских комитетовпо бюджету и налогам, по региональной политике, проблемам Севера и ДальнегоВостока и по федеративному устройству."Нам необходимо посмотреть, оценить и выйти на диалог.Необходимо обозначить проблемы, которые Госдуме, представляя граждан, нужнорешать с Минфином", – сказал спикер нижней палаты.В центре внимания парламентариев и вопросреструктуризации долгов муниципалитетов. Эту проблему призвал решить как можно скорее. Спикер поручилпроанализировать информацию по закредитованности органов местного самоуправления. По его словам, можно было бы рассмотреть этот вопрос в ходе второго или третьего чтения поправок в бюджет.Ранее предложенные ВячеславомВолодиным меры поддержки регионов оценили в международном рейтинговом агентстве Moody's.Инициативы спикера Госдумы позволят проблемных субъектов Федерации, уверены эксперты.