В одну из столичных клиник госпитализирована 93-летняя советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

В одну из столичных клиник госпитализирована 93-летняя советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова.Как сообщает "Пятый канал", медики оценивают ее состояние как тяжелое.Инна Макарова получила известность, снявшись в фильме "Молодая гвардия". За работу в кинокартине актриса получила Сталинскую премию I степени. Следующими значимыми ролями стало участие в лентах "Высота", "Дорогой мой человек" и "Девчата".Во время учебы во ВГИКе артистка познакомилась с будущим мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, в браке с которым у нее родилась дочь Наталья. Вторым супругом Макаровой стал хирург Михаил Перельман.