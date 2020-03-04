Смоленского водолаза, принимавшего участие в поисках Влада Бахова, отпустили под подписку о невыезде. Он вернется к работе в ближайшее время, передает ГТРК Смоленск.

Смоленского водолаза, принимавшего участие в поисках Влада Бахова, отпустили под подписку о невыезде. Он вернется к работе в ближайшее время, передает ГТРК "Смоленск".Роман Краснощеков, а также двое его коллег по велижскому спасательному отряду принимали участие в ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на канале "Россия 1", где рассказали подробности спасательной операции. Они сообщили, что водоемы под городом Демидов, где в апреле прошлого года пропал подросток, плохо обследовали из-за нехватки необходимого для этого оборудования.Спустя несколько дней после съемок у дома, в котором проживает Роман Краснощеков, взорвалась граната. СК назвал в качестве основного подозреваемого в подрыве самого водолаза. Его поместили под домашний арест. Однако стало известно, что он выпущен под подписку о невыезде и приступает к работе, несмотря на то, что следствие пока продолжается. При этом двое сослуживцев Романа по отряду добровольно уволились оттуда и решили поменять профессию.