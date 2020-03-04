Жители Перми сообщили в социальных сетях о громком взрыве, отголоски которого были слышны даже в аэропорту Большое Савино. Судя по поступившей информации, ЧП случилось в Кировском районе города. Фотографии произошедшего опубликовали очевидцы, передает ГТРК Пермь.

Жители Перми сообщили в социальных сетях о громком взрыве, отголоски которого были слышны даже в аэропорту Большое Савино. Судя по поступившей информации, ЧП случилось в Кировском районе города. Фотографии произошедшего опубликовали очевидцы, передает ГТРК "Пермь".Однако представители Министерства территориальной безопасности по Пермскому края заявили, что взрыв произошел на одной из промышленных площадок и был запланированным. "На производственной площадке Научно-исследовательского института полимерных материалов было проведено испытание изделия для гособоронзаказа. Пострадавших нет. Угроза населению и территории отсутсвует. Предприятие продолжает работать в штатном режиме", — пояснили в ведомстве.