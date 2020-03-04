Во время визита главы Минэнерго Александра Новака и российской делегации в Вену генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо из-за вспышки в мире коронавируса COVID-19 в шутливой форме предложил новый способ приветствия - не руками, а ногами.

Во время визита главы Минэнерго Александра Новака и российской делегации в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, генсек этой организации Мохаммед Баркиндо из-за вспышки в мире коронавируса COVID-19 в шутливой форме предложил новый способ приветствия.Вместо традиционного рукопожатия, ради снижения риска заражения, он предложил приветствовать друг друга ногами:Способ заключается в поочередном касании с собеседником правой и левой ступней.На видео, которое размещено в "Твиттере" ОПЕК, видно, как Новак с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.