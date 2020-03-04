Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский Йокерит на льду домашней Хартвалл-Арены в Хельсинки обыграл ярославский Локомотив со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский "Йокерит" на льду домашней "Хартвалл-Арены" в Хельсинки обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).У победителей встречи шайбы забросили Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Леписте (16), Саку Мяэналанен (25) и Антти Пильстрем (60), а у гостей единственную шайбу забросил Магнус Пяаярви (27).Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу финской команды. Первая игра противостояния завершилась победой "Йокерита" со счетом 6:0. Третий матч состоится в четверг, 5 марта, и пройдет в Ярославле.