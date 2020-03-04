Американцы крайне серьезно подошли к вопросу подготовки к эпидемии коронавируса, пишет издание Market Watch. Джеймс Уэсли Роулз находится в неизвестном месте к западу от Скалистых гор.

Американцы крайне серьезно подошли к вопросу подготовки к эпидемии коронавируса, пишет издание Market Watch. Джеймс Уэсли Роулз находится в неизвестном месте к западу от Скалистых гор.«Я не могу сказать, в каком штате я живу. Где-то на северо-западе … в двух часах от приличных магазинов. Мы вполне можем запереть ворота и попрощаться с миром на ближайшие 2-3 года», — отмечает он.Он живет на своем ранчо с большой семьей. «Я не имею права обсуждать эту тему. Скажем так, у меня очень большая семья», — говорит Роулз, бывший офицер разведки армии США.Это ключевой момент для выживальщика типа Роулза. Если коронавирус привел к массовым распродажам на рынках и отправил покупателей в магазины, такие как Costco, чтобы сделать огромные запасы продовольствия, выживальщики готовились к чему-то подобному в течение многих лет. Даже десятилетий.«Я стал выживальщиком задолго до того, как появился этот термин», — говорит Джим Кобб, автор «Руководства по выживанию в долгосрочной перспективе» и «Плана выживания в чрезвычайных ситуациях в городах». «Мне было 16 лет», — отвечает Роулз на вопросы о том, когда он впервые начал готовиться к возможному апокалипсису. «Это было в 1976 году».Никто не знает наверняка, но в США выживальщиков может быть гораздо больше. Этот термин описывает всех: от «выживальщиков на случай конца света» в северных горных штатах до людей, которые просто следят за тем, чтобы в доме были запасы на случай бедствия.Роулз, автор романов «Патриоты» и сайта survivalblog.com, живет на своем ранчо с 2006 годом, будучи довольно противоречивой фигурой. «Широкая публика ничего не знает. Я называю ее АТП — абсолютно тупая публика», — говорит он.Он говорит, что большинство людей не готовы к тому, что придется уйти на карантин или к тому, что возникнет нехватка продуктов. Он наблюдал за покупкой таких вещей, как маски для лица N95 — несмотря на рекомендацию чиновников здравоохранения не покупать их — без удивления.«В такие моменты АТП просыпается. Мой девиз сейчас — лучше устроить панику и тогда мы проскочим пробки», — добавляет он.«Я занимался этим всю свою жизнь», — говорит Док Монтана, выживальщик, попросивший не назвать его настоящее имя. «Многие городские жители не готовы к катастрофе», — добавляет он.Кобб живет в Висконсине, где он работает консультантом по готовности к стихийным бедствиям и писателем. «Я не из тех, кто готовится к концу света. Это не тот случай, когда нужно закрывать люки, потому что зомби нас поймают. Для меня готовность — это здравый смысл. Будьте готовы к тому, что дает вам жизнь», — отмечает он.Некоторые выживальщики говорят, что готовились к коронавирусу еще в январе.Роулз говорит, что он и другие журналисты заметили, что рынки забили тревогу из-за ситуации в Китае задолго до того, как Уолл-стрит обратила на это внимание.Нефть упала, отметил он. Рухнула медь, основной ведущий индикатор экономической активности. Снизился и Baltic Dry Index, отслеживающий спрос на мировые перевозки. Он и многие его коллеги считают, что этот вирус стал, так называемым, Черным лебедем — термин, придуманный Нассимом Талебом для описания серьезных, внезапных и непредсказуемых потрясений для системы.Роулз, который готов к долгожданному сценарию конца света, говорит, что он держит деньги в платине, серебре и никеле, которые, по его мнению, будут ценными из-за содержания в них основного металла.Пока что ВОЗ называет коронавирус, или Covid-19, скорее эпидемией, чем пандемией. По состоянию на вторник, во всем мире зафиксировано более 90 тыс. случаев и 3100 летальных исходов. Тем не менее, более 80 тыс. из этих случаев отмечено в Китае.Определение эпидемии и пандемии несколько расплывчато. Эпидемия — это увеличение числа случаев заболевания, пандемия — это заболевание, которое затронуло много стран и континентов.ВОЗ объявила коронавирус «глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», это самый высокий уровень опасности.Как подтвердил президент Трамп во время пресс-конференции на прошлой неделе, у федерального правительства есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая города на карантине, на случай, если ситуация ухудшится.Многие эксперты не верят заверениям о масштабах эпидемии, в первую очередь информации из Китая.Они оба сходятся в одном: наихудший сценарий — наиболее вероятный исход событий. Некоторые, такие как Роулз, боятся худшего варианта развития ситуации от коронавируса. Он считает, что это «невозможно остановить» и «коронавирус будет шагать по планете в ближайшие месяцы». Док Монтана считает, что власти пытаются предупредить людей, чтобы они подготовились, не вызывая ненужной паники.Но другие настроены более философски и, возможно, менее апокалиптично. «В соцсетях так много глупостей», — говорит Кобб. «Вы не знаете, где правда, а где — нет. Не надо беспокоиться о том, чего не знаешь. Беспокойся о том, что ты можешь контролировать. На практике подготовка к пандемии ничем не отличается от процесса подготовки к внезапной потере работы или отключению электроэнергии».Большинство выживальщиков — это драма во плоти. И у них целый арсенал терминов для описания полной катастрофы. Большинство из них — аббревиатуры.Есть термин TEOTWAWKI — это «конец света, каким мы его знаем». WROL означает «без верховенства закона» и проч.И если некоторые, вроде Роулза, уже основательно засели на своем ранчо, другие готовы к бегству.Ранчо обычно находятся в «Американском редуте» на северо-западе, регионе, охватывающем Монтану, Айдахо, Вайоминг, восточный Орегон и Вашингтон. Это термин, придуманный Роулзом, подразумевает политическую миграцию в горные штаты на северо-западе США, которые считаются убежищем для либертарианцев, консервативных сторонников выживания.В этой обширной пустыне немногочисленное население, города отсюда далеки, законы о хранении оружия относительно слабы, а земли, воды и охоты много.«У большинства из нас есть альтернативные места», — говорит Док Монтана. «Мое находится в западной Монтане», — говорит он. «Оно малонаселенное. Обладает богатыми природными ресурсами. И оно окружено другими в значительной степени пустыми штатами».Рекомендации по хранению продуктов питания от выживальщиковНо подготовка не обязательно означает побег, иногда она может подразумевать необходимость сидеть дома. Например, если вы заболеете и будете вынуждены сидеть на карантине дома, говорят они.Так что они советуют? По их словам, надо убедиться, что у вас достаточно еды, пресной воды, лекарств и предметов первой необходимости. Также: напитки, такие как Gatorade, препараты, выдаваемые по рецепту и без рецептов, типа аспирина и ибупрофена. Лучшая еда — это долгосрочные продукты, которые легко хранить, которые вы так или иначе съели бы, типа макарон, бобов, риса и меда, добавляют они. Роулз рекомендует поливитамины как дополнение к любой карантинной диете. Стоит замораживать свежие продукты и угощения.Док Монтана говорит, что он уверен, что около половины продуктов продовольственных магазинов — это вещи, которые можно легко приготовить.Он также говорит, что необходимо приобрести пластиковую пленку, маски и защитные очки, запас основных товаров, от туалетной бумаги до свечей и спичек.Также необходимы огнетушители, на случай, если пожарная служба будет выведена из строя, собственный генератор топлива — и пистолет, если он разрешен законом и вы знаете, как им пользоваться. Роулз шутит, что рекомендует «бобы, пули и пластыри».Выживальщики обычно запасают несколько галлонов воды на человека на каждый день.«Если нам придется закрыть все двери и окна, и не выходить из дома, мы протянем 4-6 недель, если не дольше», — говорит Кобб. «Для меня месяц — это абсолютное минимальное время независимого существования, к которому люди должны быть готовы», — добавляет Док Монтана. «Короче говоря, вы должны быть готовы жить в изоляции не менее 2 месяцев», — говорит Роулз, добавляя: «А, по большому счету, 2 года».Кобб также советует записать список всех качеств, которые вам нравятся и которые вас восхищают в других членах семьи. И если вы окажетесь вместе на карантине в течение нескольких дней или недель, «когда наступит момент, при котором вы будете готовы их задушить, потому что они всегда рядом и сводят вас с ума, у вас будет этот список, который напомнит вам, почему не стоит разрушать отношения.Кобб говорит, что здравый подход — это быть готовым. А если бедствие не случится? Кобб говорит: «Тогда вам просто не нужно какое-то время ходить по магазинам».