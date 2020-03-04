В середине 2020 года компания Honeywell собирается презентовать самый мощный в истории квантовый компьютер.

В середине 2020 года компания Honeywell собирается презентовать самый мощный в истории квантовый компьютер. Подробности его устройства изложены в научной статье, доступной на сайте компании в виде PDF-файла."33Live.RuНаука" подробно рассказывали о том, чем квантовый компьютер отличается от обычного. Напомним, что единицей хранения информации в классическом компьютере является бит, принимающий значения 0 или 1. В квантовом же компьютере ту же роль выполняет квантовый бит, или кубит. Он может находиться в суперпозиции ("смеси") разных состояний. За счёт этого кубиты хранят больше данных и ускоряют вычисления.Мощность квантового компьютера измеряется квантовым объёмом. Эта величина зависит от числа кубитов, их устойчивости к ошибкам и других факторов.Согласно заявлению Honeywell, их детище имеет квантовый объём 64. Это ровно вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.Такого результата инженеры добились, используя новую архитектуру. В частности, в качестве кубитов используются ионы иттербия-171 (171Yb+). Чтобы отводить от них избыточную энергию, применяются ионы бария-138 (138Ba+).Отмечается, что над созданием "железа" и программного обеспечения для нового компьютера работает более сотни специалистов.В основу нового квантового компьютера положена инновационная архитектура.Фото Honeywell.Инженеры компании не намерены обходиться своими силами. Так, венчурный фонд Honeywell Ventures уже вложил деньги в стартапы Cambridge Quantum Computing и Zapata Computing, занятые разработкой программ для квантовых компьютеров.Более того, компания Microsoft запустила совместно с Honeywell проект Azure Quantum. Он будет работать аналогично облачной платформе Azure, уже десять лет предоставляющей клиентам ресурсы для вычислений и хранения данных. Только на сей раз вычисления будут квантовыми.С Honeywell сотрудничает и финансовый гигант JP Morgan Chase. Холдинг заинтересован перспективами квантовых компьютеров в банковской сфере."Есть [целый] ряд отраслей, которые будут глубоко затронуты развитием и в конечном счёте применением масштабных квантовых вычислений", — уверен Тони Аттли (Tony Uttley), президент компании Honeywell Quantum Solutions.Так, невиданная вычислительная мощь квантовых компьютеров поможет материаловедам создавать новые материалы, фармацевтам — разрабатывать новые лекарства, а транспортным компаниям — оптимизировать логистику.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как квантовый компьютер впервые превзошёл классический.