Вспышка эпидемии вынудила бизнес искать новые решения в условиях падения рынков и общей неопределенности.

Вспышка коронавируса потрясает инвестиционную индустрию Китая: одни компании перестраивают текущий бизнес, другие ищут новые возможности.Быстрый экономический рост в Китае когда-то означал, что предприятия могут следовать коротким тенденциям и быстро генерировать капитал для следующего бизнеса своих учредителей, практически не задумываясь о долгосрочных последствиях или возможностях.Сейчас же, как отмечает CNBC, представители отрасли говорят о том, что все больше стартапов осознают важность увеличения капитала, в то время как инвесторы оценивают, какие тенденции могут ускорить губительное влияние коронавируса. Эпидемия уже привела к тому, что Китай практически застыл этой зимой после замедления в прошлом году официального роста ВВП до 6,1%.У индустрии венчурного капитала в Китае также сложности возникли еще в прошлом году. По данным компании PitchBook, предоставляющей финансовые данные, после того, как за последнее десятилетие отрасль выросла до $110,7 млрд в год, в 2019 году показатель упал до $49,4 млрд. При этом непосредственно за сам год стоимость сделок составила $26,1 млрд.“Вирус является своего рода ретранслятором негатива”, — отмечает партнер Pegasus Tech Ventures Джефф Ву, — “2020 год будет еще сложнее”.По словам Ву, в первом полугодии частные акционерные компании должны сконцентрироваться на поддержке своего денежного потока.Инвесторы по большей части говорят об отмененных встречах и задержках в сделках из-за вируса. Но это всего лишь часть волнового эффекта, который “уханьская пневмония” оказывает на китайскую экономику. Глобальные компании, владеющие предприятиями на территории материкового Китая, уже обеспокоены тем, когда они смогут вернуться к работе и выполнять заказы.“После этого кризиса рынок определенно замедлится. И это определенно замедлит рынок прямых инвестиций в Китае” , — цитирует CNBC управляющего партнера китайской CEC Asset Management Майкла Сю, — “Рынок прямых инвестиций в Китае очень маленький, а американские частные акционерные компании не могут приехать в страну, чтобы дополнительно ознакомиться с активами или даже закрыть сделку”.По официальным данным в текущем году венчурные и частные акционерные компании в Китае привлекли около $600 млн. За весь прошлый год, по информации Пекина, было привлечено в общей сложности $84 млрд.Однако там, где одни видят потери, другие — открывающиеся возможности. “Мы видим огромную, огромную возможность после этого кризиса купить у многих наших конкурентов часть инвестиционных портфелей по очень низкой цене”, — заявил Майкл Сю.По его словам, речь идет о биотехнологиях, производстве медицинского оборудования, а также предприятиях электронной коммерции, которые пострадали не так сильно.