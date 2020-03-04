ФРС объявила об экстренном снижении ставки на 50 б. п. в ответ на растущую угрозу от вспышки коронавируса. Впервые ФРС снизила ставки на половину процентного пункта с конца 2008 г.

ФРС объявила об экстренном снижении ставки на 50 б. п. до 1-1,25% с 1,5-1,75% в ответ на растущую угрозу от вспышки коронавируса. Впервые ФРС снизила ставки на половину процентного пункта с конца 2008 г."Фундаментальные факторы экономики США остаются сильными", — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на встрече с журналистами. Тем не менее "развитие коронавируса создало новые проблемы и риски".Процентные ставки сейчас на исторически низком уровне, в итоге у ЦБ мало места для маневра в случае рецессии или дальнейшего спада экономики. Базовая ставка ФРС будет нацелена на диапазон от 1% до 1,25%."Экстренное сокращение на 50 б. п. является первым после финансового кризиса признаком того, насколько серьезные центробанки рассматривают риски снижения экономики", — сказал Марк Хэмрик, старший экономический аналитик Bankrate.com.С другой стороны, "более низкие ставки открывают возможность для более дешевых заимствований, включая ипотечные кредиты, которые поддерживают рефинансирование и потенциальных покупателей жилья", отмечает Хэмрик.С другой стороны, вкладчики зарабатывают меньше процентов на своих сберегательных счетах и со временем теряют покупательскую способность.В результате предыдущих изменений в процентных ставках уровни сбережений теперь достигают 2% по сравнению с 0,1%, до того как ФРС начала повышать свою базовую ставку в 2015 г.Тем не менее, по данным FDIC, средняя ставка по сберегательному счету составляет всего 0,09% или даже меньше в некоторых крупных розничных банках. Онлайн-банки платят в 10 или 20 раз больше, потому что у них меньше накладных расходов, чем в традиционных банках.Экономика, ФРС и инфляция оказывают некоторое влияние на долгосрочные фиксированные ставки по ипотечным кредитам, которые обычно привязаны к доходности облигаций США.В результате ставки по ипотечным кредитам существенно снизились с конца прошлого года. Это означает, что если вы купили дом в прошлом году, вы можете воспользоваться возможностью рефинансирования по более низкой ставке, что позволит сэкономить среднему домовладельцу около $150 в месяц.Многие домовладельцы с ипотечными кредитами с регулируемой процентной ставкой, привязанные к различным индексам, могут столкнуться со снижением своей процентной ставки, хотя и не сразу.