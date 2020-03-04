Рост уровня загрязнения воздуха в Китае указывает на постепенный, но неравномерный промышленный подъем после спада, связанного со вспышкой коронавируса, пишет Bloomberg.

Рост уровня загрязнения воздуха в Китае указывает на постепенный, но неравномерный промышленный подъем после спада, связанного со вспышкой коронавируса, пишет Bloomberg.Хотя уровень содержания двуокиси азота в атмосфере Китая с 17 февраля вырос почти на 50%, он все еще примерно на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал анализ, проведенный хельсинкским Центром исследований энергии и чистого воздуха на основе спутниковых данных NASA.В северной провинции Хэбэй, которая является крупнейшим сталелитейным районом Китая, уровень NO2 поднялся выше уровня аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о частичном восстановлении.В производственном центре провинции Гуандун загрязнение ненадолго превысило уровни 2017 и 2019 гг., после чего снизилось к концу февраля. В Шаньси, одной из крупнейших угледобывающих провинций Китая, уровень NO2 почти достиг уровня прошлого года.Вспышка коронавируса COVID-19 привела к вынужденному закрытию предприятий в Китае, ударив по производству и вызвав сбои в цепочках поставок.Индекс деловой активности в производственном секторе Китая PMI Caixin в феврале упал до рекордно низкого уровня 40,3 пункта.