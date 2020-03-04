На Украине паника и вспышки ненависти к людям, являющимся потенциальными носителями коронавируса, возникают только в максимально патриотичных областях, откуда родом Майдан и многие бедствия в стране, заявил экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

"На Украине паника и вспышки ненависти к людям, являющимся потенциальными носителями коронавируса, возникают только в "максимально патриотичных" областях, откуда родом Майдан и многие бедствия в стране", — об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин в эфире программы "60 минут".Он уточнил, что речь идет о Львовской области, где врачи пикетировали медицинское учреждение, чтобы к ним не привезли на карантин прибывших спецрейсом из Китая людей. Также в Тернопольской области отслужили целый молебен, чтобы Бог отвел от них их же сограждан. А в Новых Санжарах Полтавской области строили баррикады и закидывали автобусы камнями. Теперь к этому списку присоединились Буковина и Черновцы.Добкин обратил внимание, что при этом в Харькове не было ни протестов, ни перекрытия дорог, когда там дважды приземлялся самолет из Китая. "Люди отнеслись к происходящему с пониманием. Это — вопрос менталитета. Все зависит от того, что у людей в головах", — добавил он. В настоящее время, по словам украинского политика, в Харькове и Киеве все спокойно и принимаются все необходимые меры для противостояния коронавирусу.Также экс-депутат Рады отметил, что вспыхнувшие в ряде областей беспорядки — следствие огромного недоверия к власти со стороны жителей Украины, и прежде всего недоверия к министерству здравоохранения.Добкин напомнил, что недавно его возглавляла Ульяна Супрун, которую в Незалежной называют "Доктор Смерть". У нее нет профильного образования, равно как и у ее последовательницы — нынешней главы Минздрава Зоряны Скалецкой, юриста по образованию."Люди видят, что власть неспособна обеспечить им безопасность, и пытаются решать проблемы своими силами. Это неправильно и не приводит ни к чему хорошему, тем более что паника – не лучший попутчик в таких действиях", — считает экс-депутат Рады.Между тем Добкин заверил, что глава Минздрава на Украине скоро сменится – им станет Илья Емец. "Я думаю, у нас будут серьезные изменения. Емец – специалист и уважаемый человек, был министром здравоохранения Украины в домайданные времена", — заключил экс-депутат Верховной рады.Украинские врачи подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране. Инфицированный обнаружен в Черновицкой области. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, всего под подозрением находились четыре человека, но только у одного найден COVID-19.На данный момент общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали около 3 тысяч человек.