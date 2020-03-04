В Нур-Султане состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции – Барыс и Металлург (Магнитогорск). Гости одержали победу со счетом 3:0.

В Нур-Султане состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции – "Барыс" и "Металлург" (Магнитогорск). Гости одержали победу со счетом 3:0.Все три шайбы были заброшены во втором периоде. Дважды – на 25 и 38 минутах отличился чешский легионер "Магнитки" Андрей Нестрашил. В промежутке – на 28 минуте ворота хозяев поразил капитан уральцев Сергей Мозякин."Металлург" выиграл 3:0 и сравнял счет в серии 1:1. Третья встреча команд пройдет 5 марта в Магнитогорске.