Трагический инцидент произошел в загородном учебном центре округа Пушкино. Во время плановой уборки курсант первого курса академии ГПС МЧС России получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагический инцидент произошел в загородном учебном центре округа Пушкино. Во время плановой уборки курсант первого курса академии ГПС МЧС России получил травмы, несовместимые с жизнью.Во время плановой уборки в понедельник, 2 марта, группа курсантов мыла полы. При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на восемнадцатилетнего учащегося, в результате чего он скончался.Как сообщает Следственный комитет по Московской области, в настоящее время проведен осмотр места происшествия. Опрошен весь командный состав и курсанты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.