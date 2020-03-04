В рамках расследования уголовного дела в отношении краснодарского пластического хирурга Алены Верди выявлен еще один преступный эпизод. Ей предъявлено обвинение по статье причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках расследования уголовного дела в отношении краснодарского пластического хирурга Алены Верди выявлен еще один преступный эпизод. Ей предъявлено обвинение по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении пластического хирурга. 37-летняя врач обвиняется в двух эпизодах оказания некачественных медицинских услуг и пяти эпизодах, которые привели к тяжкому вреду здоровью, уточняет ГТРК "Кубань".В марте 2015 года обвиняемая предложила клиентке своеобразный бартер: сделать пластическую операцию – круговую блефоропластику с одномоментной лабиопластикой в обмен на услугу по наращиванию волос. Получив согласие, 23 марта в арендованном полуподвальном помещении жилого дома врачом-хирургом была проведена пластическая операция. В итоге у пациентки возникла асимметрия глазных щелей, рубцовые изменения в области век, ретракция и выворот нижних век. Отметим, что у врача отсутствует соответствующее медицинское образование.Напомним, Алена Верди, получившая прозвище "доктор Франкенштейн", работала пластическим хирургом в одной из частных клиник Краснодара. В правоохранительные органы на нее пожаловались несколько пациенток, у которых после проведенных ею операций начались проблемы со здоровьем. От ее рук пострадали 20 женщин. Весной прошлого года Верди задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль. В начале февраля 2020 года Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль дело краснодарского пластического хирурга.