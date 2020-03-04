Российский футбольный союз сообщил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между ярославским Шинником и екатеринбургским Уралом. Это произошло из-за неготовности поля в Ярославе.

Российский футбольный союз сообщил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом". Это произошло из-за неготовности поля в Ярославе."Четвертьфинал Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Причиной стала неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место встречи будут определены позднее", – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице РФС в Twitter.Напомним, что матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" должен был состояться 4 марта в 18:30 по московскому времени.