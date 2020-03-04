Жители одного из домов в Спартаковском переулке намерены пожаловаться в прокуратуру на владельца ресторана, расположенного по соседству. Причина недовольства - дровяная печь, которую использует ресторатор. Люди говорят, что едкий дым проникает в квартиры и отравляет им жизнь. Однако администрация заведения утверждает, что санитарные нормы соблюдаются.

Жители одного из домов в Спартаковском переулке намерены пожаловаться в прокуратуру на владельца ресторана, расположенного по соседству. Причина недовольства — дровяная печь, которую использует ресторатор. Люди говорят, что едкий дым проникает в квартиры и отравляет им жизнь. Однако администрация заведения утверждает, что санитарные нормы соблюдаются.Группу посетителей администратор ресторана встречает лично, но вместо обсуждения меню стороны начинают прямо на пороге обмениваться едкими репликами.- Какие у вас в доме запахи? Дрова?- Прямо смрад стоит! Как будто костер у меня в квартире горит!- Вы здесь надымили и уехали дышать куда-то! А мы дышим и днем, и ночью!Сцена повторяется чуть ли не ежедневно. Жители жалуются на едкий запах и демонстрируют записи дымящей трубы на крыше заведения. Администратор в ответ лишь разводит руками.- Делаю только хачапури — и делаю правильно! О чем вообще этот шум?! На Третьем кольце — обычная русская печка!Печка под окнами дымит уже второй год практически в круглосуточном режиме. Привыкнуть к этому, говорят люди, невозможно."Моем глаза, слизистую носа. В три-четыре часа утра невозможно дышать! Все промываем, опять ложимся. Окна закрыты", — рассказывает Эмма Веселова.В ресторане уверены: жители преувеличивают. Дыма не так много, а печь якобы оснащена специальными не пропускающими гарь фильтрами."Что касается печки, там стоит гидрозатвор-фильтр. Вот, можете посмотреть!" — говорит администратор ресторана Леван Немсадзе.Однако снять устройство печного фильтра почему-то не разрешили. Вместо этого показали кипу документов."Я вызвал лабораторию. Лаборатория независимая, сертифицированная, которая пришла, замерила здесь", — говорит Немсадзе.- Акты отбора воздуха были тогда, когда печи практически не работали!В этот момент аргументированный спор неожиданно прерывается. Администратор явно теряет терпение.- Давайте это заканчивать, потому что у меня тут хотя бы один посетитель, но есть! Из трубы дым должен идти — а куда он денется?! Я закрываю эту печку, все, и вы не будете это чувствовать, и вы не будете ничего подобного кушать! Не хочу я разговаривать, до свидания!Попрощавшись, администратор никуда не ушел. Заметив, что мы продолжаем записывать интервью на улице, он приблизился и стал внимательно слушать. В этот момент жители показывали отписки всевозможных инстанций, которых уже накопилось немало.- Дыма нет, все хорошо. Все документы нормальные, все бумажки подшиты.В Роспотребнадзоре нам объяснили, что использовать дровяную печь в отдельно стоящем здании собственнику никто запретить не может. Пробы воздуха, взятые на месте инспекторами, превышения вредных веществ не зафиксировали."Проведены лабораторные исследования, показывающие, что отработанный воздух не содержит никаких вредных веществ", — сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в ЦАО города Москвы Наталья Меморская.Впрочем, в ведомстве заявили, что готовы при необходимости провести внеплановую проверку общепита. Но дожидаться повторной экспертизы воздуха вокруг дымящего ресторана жители не намерены и собираются писать заявление в прокуратуру.