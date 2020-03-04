В новом меню Пуск, которое скоро заменит нынешнее в операционной системе Windows 10, будет больше порядка и меньше цвета. Microsoft накануне поделилась изображениями, наглядно демонстрирующими предстоящие перемены.

В новом меню "Пуск", которое скоро заменит нынешнее в операционной системе Windows 10, будет больше порядка и меньше цвета. Microsoft накануне поделилась изображениями, наглядно демонстрирующими предстоящие перемены.У значков и "Живых плиток" в новом интерфейсе не будет цветного фона. Вместо этого квадраты и прямоугольники, окружающие значки программ, будут использовать немного измененный оттенок фона меню "Пуск".Так меню "Пуск" выглядит сейчасА таким станет в ближайшем будущем.Один из руководителей программы Windows Insider Брэндон Леблан пообещал, что Microsoft не откажется полностью от "живых плиток" - элементов меню "Пуск", в которых может обновляться отображаемая информация.Тем не менее, пишет The Verge, "всё указывает на то, что в какой-то момент в будущем от "живых плиток" избавятся полностью". Уже сейчас их поддерживают далеко не все из штатных программ, которые Microsoft встраивает в Windows. Да и поддержка этой функции для разработчиков сторонних приложений оставляет желать лучшего.Источники издания в Microsoft говорят, что окончательное решение по "живым плиткам" пока не принято - оно будет зависеть от реакции пользователей на изменения, грядущие в Windows 10X. Да и полностью лишать цвета интерфейс не будут - там уже начали появляться новые, красочные значки.