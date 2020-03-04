Новейшая российская противокорабельная ракета Циркон не нарушает никаких международных соглашений. Сейчас действует только договор СНВ, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Новейшая российская противокорабельная ракета "Циркон" не нарушает никаких международных соглашений. Сейчас действует только договор СНВ, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Других обязательств Россия на себя не брала, пишет агентство РИА Новости.СНВ – это договор, который обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна разгоняться до 9 Махов. Радиус ее действия составляет примерно 1 тысячу километров. В конце февраля ракету впервые запустили с боевого корабля "Адмирал Горшков". Она пролетела около 500 километров и попала в наземную цель на одном из полигонов Северного Урала.