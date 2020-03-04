Министерство финансов РФ в марте снизит ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу в 1,8 раза, следует из сообщения министерства.

Министерство финансов РФ в марте снизит ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу в 1,8 раза, следует из сообщения министерства.На покупку иностранной валюты с 6 марта 2020 г. по 6 апреля 2020 г. будет направлено 133,3 млрд руб., или по 6,3 млрд руб. в день.Минфин с 7 февраля по 5 марта направил на покупку валюты через Мосбиржу 214,2 млрд руб. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий период.Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 г. увеличил покупку валюты в 1,6 раза после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%. С 15 января по 6 февраля Минфин потратил на покупку валюты 309,9 млрд руб., или 18,2 млрд руб. каждый день.ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 г. для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.