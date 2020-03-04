Федерального Минсельхоз выделит почти миллиард рублей на стимулирование производства рапса и сои Приамурье. Это около четверти всей суммы, которую планируют распределить между российскими регионами, занимающиеся выращиванием этих культур.

Федерального Минсельхоз выделит почти миллиард рублей на стимулирование производства рапса и сои Приамурье. Это около четверти всей суммы, которую планируют распределить между российскими регионами, занимающиеся выращиванием этих культур, сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на представителей ведомства.Аграрии смогут получить субсидии уже в этом году. Деньги предложат направить на покупку минеральных удобрений, семян, а также увеличение посевных площадей.Отметим, Амурская область является лидером в нашей стране по производству сои. За прошедший год, несмотря на очень сложные погодные условия, аграриям удалось намолотить более 853 тысяч тонн. Лучшие результаты — в Константиновском и Ивановскомрайонах. На ближайшие четыре года перед регионом стоит задача - увеличить урожай до двух миллионов тонн.