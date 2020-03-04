Mitsubishi объявила о старте российских продаж кроссоверов Eclipse Cross в спецсерии Black Edition, которая отличается внешним оформлением.

Mitsubishi объявила о старте российских продаж кроссоверов Eclipse Cross в спецсерии Black Edition, которая отличается внешним оформлением.Она отличается черными элементами декора - решеткой радиатора, нижней накладкой переднего и заднего бамперов, боковыми зеркалами, молдингами дверей и обивкой потолка. Также Eclipse Cross Black Edition получил черные легкосплавные 18-дюймовые колеса и алюминиевые накладки на педали.Модель будет в черном, белом, красном и сером цветах. Спецверсия создана на базе двух комплектаций 2020 модельного года - Instyle 2WD (передний привод) и Ultimate 4WD (полный привод) с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л. Цена - 1 920 000 рублей за комплектацию Instyle и 2 266 000 рублей за версию Ultimate. Производство лимитированной серии стартовало на заводе в Японии в январе 2020 года и модель уже доступна у дилеров.Ранее автомобили Mitsubishi в России также обзавелись встроенной медиасистемой Яндекс.Авто.