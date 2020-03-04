Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проведет бой с Арманом Оспановым из Казахстана в рамках турнира АСА 105. Поединок 33-летнего россиянина и 30-летнего казахстанца состоится 6 марта.

Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проведет бой с Арманом Оспановым из Казахстана в рамках турнира АСА 105. Поединок 33-летнего россиянина и 30-летнего казахстанца состоится 6 марта.Напомним, что в последнем бою Мирзаев по прозвищу Черный Тигр сенсационно уступил соотечественнику Шамилю Шахбулатову. Для российского бойца этот поединок был первым в новой для себя весовой категории – до 61 кг.Бой между Мирзаевым и Оспановым пройдет 6 марта в Алма-Ате. Соперники будут сражаться в весовой категории до 66 кг.