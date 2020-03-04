На Малой сцене Московского Губернского театра состоится премьера спектакля Сердце матери. Эмоциональная драма, созданная по мотивам пьесы чешского писателя Карела Чапека, рассказывает о переживаниях женщины, чей сын уходит на войну. Спектакль приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На Малой сцене Московского Губернского театра состоится премьера спектакля "Сердце матери". Эмоциональная драма, созданная по мотивам пьесы чешского писателя Карела Чапека, рассказывает о переживаниях женщины, чей сын уходит на войну. Спектакль приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.- Умереть каждый сумеет, а вот потерять мужа и сына — вот это посмотрели бы вы!Бесконечная материнская любовь — она продолжается даже тогда, когда любить больше уже некого. У главной героини война забирает сначала мужа, потом сыновей.- А если бы я сейчас был жив? Я бы мог сейчас работать! Я мог бы исполнить свою давнюю мечту!"Во имя чего? За Родину? Да, бесспорно. Но в конечном итоге каждая мать, я думаю, ответит вам одним: будь проклята эта война, не отдам!" — говорит народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.У нее остался только один сын — самый младший. Но приходит и его время уйти на войну. Любой ценой мать пытается уберечь сына от неминуемой смерти.- Ни одна мать не согласится, чтобы у нее отнимали всех детей, одного за другим! Ни одна мать с этим не смирится, Тони!"Мама, безусловная материнская любовь, вообще это понятие, все, что связано с мамой, — разве это может быть не близко какому-то человеку?" — говорит заслуженная артистка Московской области Елена Доронина.Режиссер — Анна Горушкина. Идея поставить спектакль по мотивам пьесы Карела Чапека у нее появилась два года назад. Признается: каждый прогон требует огромной эмоциональной отдачи как актеров, так и режиссера. Чтобы прийти в себя, нужно время."Я понимаю, что эта пьеса периодически будет совпадать с какими-то событиями в мире и будет по-новому звучать. Есть такие пьесы. А в наше время эта пьеса много с чем может соприкасаться", — говорит режиссер.Чешский писатель Карел Чапек написал пьесу в 1938 году. Гитлеровская Германия набирает силу и расширяет свои границы — с 1939-го под немецкой оккупацией и Чехия. "Мать" стала последней пьесой писателя."Мы — авантюристы. А кто нас все время оберегает? Кто нас пытается привести в чувство? Только мама!" — говорит актер Александр Фролов.По словам режиссера спектакля, пьеса не о войне — это размышления о цене человеческой жизни. Спектакль приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной. Премьерный показ — сегодня.