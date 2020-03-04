Обе организации заявили, что проведут запланированные на весну этого года мероприятия в виртуальном режиме.

Международный валютный фонд и Всемирный банк, ссылаясь на растущую обеспокоенность по поводу быстро распространяющегося коронавируса, заявили, что они используют “виртуальный формат” для своих весенних собраний вместо того, чтобы проводить мероприятия в Вашингтоне.Весенние конференции организаций, запланированные в этом году на 17-19 апреля, обычно собирают около 10 000 участников: правительственных чиновников, бизнесменов, представителей гражданского общества и журналистов со всего мира. При этом мероприятия происходят в центре Вашингтона, в их штаб-квартирах. В этом году и МВФ и ВБ посчитали, что такой формат будет слишком рискованным.В своем совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщили, что для них в приоритете обеспечение здоровья и безопасности участников мероприятий и персонала.Единственным исключением, по словам официального представителя МВФ может стать личная встреча 24 участников Международного валютно-финансового комитета.По словам чиновника, детали встреч пока прорабатываются. Между тем, пресс-секретарь Всемирного банка сообщил, что аналогичный орган ВБ, Комитет по развитию, планирует встретиться в виртуальном формате.При этом, как отмечает Reuters, некоторые эксперты говорят, что весенние встречи организаций вполне могут перейти в виртуальный формат на постоянной основе: это сэкономит деньги, время и даже уменьшит углеродный след.Малпасс отметил в беседе с журналистами, что встречи, проходившие дважды в год были “значительными мероприятиями”, но более постоянные изменения в формате их проведения не исключаются.“Нам нужно взглянуть на опыт виртуальных конференций и посмотреть, как это происходит”, — сказал он на пресс-конференции.При этом как отметил бывший сотрудник Казначейства США, а ныне старший научный сотрудник Центра глобального развития в Вашингтоне Скотт Моррис, Дэвид Малпасс давно критиковал такие мероприятия.“Вы как бы видите формирование альянса молодого поколения, которое гораздо больше ориентировано на технологии, воздействие на климат и выбросы, связанные с этими встречами, и на Дэвида Малпасса, который ... считает их пустой тратой времени”, — пояснил Моррис.При этом эксперт отметил, что собрания “во плоти” давали возможность небольшим странам проводить двусторонние встречи с широким кругом других правительств.После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне МВФ и Всемирный банк отменили свои ежегодные встречи, запланированные на конец этого месяца в столице США. Встречи были возобновлены в ноябре 2001 года в канадской Оттаве.В уставах обеих организаций указано, что их ежегодные заседания советов управляющих, обычно проводимые осенью, должны проводиться лично.