Журналист телеканала Россия 24 Евгений Примаков взял эксклюзивное интервью у президента Сирии Башара Асада. Одной из главных тем разговора стало сохранение государственности Арабской Республики в тяжелых условиях войны.

Журналист телеканала "Россия 24" Евгений Примаков взял эксклюзивное интервью у президента Сирии Башара Асада. Одной из главных тем разговора стало сохранение государственности Арабской Республики в тяжелых условиях войны."Есть конституция. И мы — государство, живущее по конституции. Мы не подчиняемся угрозам Запада и не следуем пожеланиям Запада. Мы не подчиняемся ничему, кроме конституции. Нам несколько раз было предложено отложить выполнение требований, предусмотренных конституцией, касающихся президента или парламента. И мы отвергли их в период войны. Выборы депутатов пройдут через несколько месяцев. Они состоятся в установленные сроки, несмотря ни на что", — заявил Асад.Полную версию интервью смотрите 5 марта после 12:00.