В результате ДТП двое потерпевших с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где один из них скончался от полученных травм...

Следственным управлением УВД по ВАО окончено производством уголовное дело о ДТП со смертельным исходом.Как сообщалось ранее, водитель грузового автомобиля Hyundai совершил наезд на рабочих, осуществляющих дорожные работы на проезжей части МКАД.В результате ДТП двое потерпевших с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где один из них скончался от полученных травм.Следственной частью следственного управления УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении водителя грузовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53