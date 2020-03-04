Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода Северный поток-2 через Балтийское море, заявил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев.

Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев."Игра еще не закончена", — заявил Коболев, которого цитирует "Укринформ". "Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", — подчеркнул Коболев."Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.В российском концерне "Газпром" прокомментировали заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который усомнился в способности России достроить газопровод "Северный поток-2". На полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил агентству Bloomberg, что Россия не сможет сама достроить газопровод, обойдя тем самым санкции США.По мнению министра США, "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве: это "будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий".