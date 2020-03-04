В городе Таганрог Ростовской области неизвестный с ножом набросился на 15-летнего подростка. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает издание . Инцидент произошел в конце ..

В городе Таганрог Ростовской области неизвестный с ножом набросилсяна 15-летнего подростка. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает изданиеИнцидент произошел в конце февраляэтого года. Мужчина напал на школьника и нанес ему девять ножевых ранений.Подросток сумел отбиться от злоумышленника и добежал до дома, где родителивызвали ему скорую. Ребенка доставили в местную больницу, передает .