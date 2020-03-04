04.03.2020

2020-03-04 19:10:09

«Народный контроль» проверил жалобы владимирцев на плохие дороги

Не проехать ни пройти. Активисты "Народного контроля" сегодня вновь прошлись по аварийным дорогам Владимира.

Асфальт "сходит" вместе со снегом. И такая картина на Красносельском проезде во Владимире - каждую весну. С этого участка свой очередной рейд начинают активисты "Народного контроля". Автомобилисты недоумевают: покрытие "не приживается". И в марте дорога на этом участке превращается в полосу препятствий. А вернее, череду глубоких ям. На Красносельском проезде водителям приходится между ними лавировать.

Андрей Авросимов, житель г.Владимира: «И резину пробьешь и диски и передок весь разобьешь, а как справляетесь? Одним колесом заезжаю».

Непросто и пешеходам. Для них Красносельский проезд - тоже испытание.

Александра Осадчая, жительница г.Владимира: «Отсутствует тротуар и машинам если есть ямы на дороге приходится объезжать по части где проходят пешеходы».

А это уже участок в районе Химзавода. В начале недели здесь произошла трагедия. Ограждений здесь никогда не было. 70-летний мужчина и 40-летняя женщина переходили дорогу в неположенном месте. Их насмерть сбила машина такси. Коммунальщики сразу же поставили металлическое ограждение, чтобы не допустить новых жертв. Активисты "Народного контроля" давно называли этот участок одним из самых опасных во Владимире и предлагали свой вариант решения проблемы

Сергей Федяев, председатель правления региональной организации по защите прав потребителей «Народный контроль»: “Отбойник тросовый то есть посередине натянуть трос. Люди увидят что там дорога перегорожена и им некуда будет идти они естественно будут спускаться в существующий подземный пешеходный переход».

Следующую убитую дорогу на втором Почаевском проезде активисты прозвали "хамелеоном". Весной она убитая, а осенью нормативная. За неё, по словам общественников, с городскими чиновниками воюют уже четвертый год. Ямы метр на метр. Глубиной более 10 сантиметров.

Сергей Федяев, председатель правления региональной организации по защите прав потребителей «Народный контроль»: “Если яма превышает размеры длинной 60 см 15 см и глубиной 5 см это подлежит ремонту в течении 5-7 суток».

Впрочем, ямочный ремонт на этом участке проводят регулярно. Общественники уверены: при износе дорожного полотна более чем на треть, его нужно полностью менять. А вот жители улицы Мещерской новой дороге радовались недолго. Из-за отсутствия укреплений она рушится на глазах, тротуара тоже нет.

Мария Баштакова, жительница г.Владимира: «Тротуара нет, ходим по грязи, машины нас оплескивают. Здесь всегда не было тротуара? Не было никогда тротуара. А тяжело идти по такой дороге? Идешь все ноги в воде».

Серьезные нарушения были допущены еще на стадии подготовки техзадания, считают активисты

Сергей Федяев, председатель правления региональной организации по защите прав потребителей «Народный контроль»: “Диагностика не была проведена дорог, в каком они состоянии, что с обочинами, если нет где бордюра, разметка, дорожные знаки то есть очень много что было не учтено».

Теперь подрядчику придется возвращаться на этот объект и проводить работу над ошибками. Активисты «Народного контроля» ежедневно отслеживают ситуацию на дорогах. Даже в тех местах, где асфальт -новый. Карта «проблемных» дорог постоянно уточняется.

Александр Сыпченко, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»