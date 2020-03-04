Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым премьер-министром Дениса Шмыгаля. Ранее Верховная рада отправила в отставку Алексея Гончаруку, который возглавлял кабмин с лета ..

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым премьер-министром Дениса Шмыгаля. Ранее Верховная рада отправила в отставку Алексея Гончаруку, который возглавлял кабмин с лета прошлого года.В числе приоритетов новый глава правительства назвал реформу по децентрализации страны и завершение конфликта в Донбассе. Также он заявил о необходимости пересмотра государственного бюджета, погашения долгов по зарплате и противостояния эпидемии коронавируса.