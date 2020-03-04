Незнакомец сказал, что ее сын стал виновником ДТП, и, чтобы уладить конфликт, требуются денежные средства. Испугавшись, женщина согласилась встретиться с ним и отдала ему свои сбережения...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из столичного Главка задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В полицию за помощью обратилась 90-летняя москвичка. Она сообщила, что на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сказал, что ее сын стал виновником ДТП, и, чтобы уладить конфликт, требуются денежные средства. Испугавшись, женщина согласилась встретиться с ним и отдала ему свои сбережения.Следствием ОМВД России по Бабушкинскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Спустя несколько часов в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на улице Бажова. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята.Имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям в Московском регионе. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк