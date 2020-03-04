Журналист Илья Шатилин после возвращения из Италии попал в больницу имени Боткина. По его словам, у него поднялась температура и неожиданно накрыло сухим кашлем. Мужчина сам вызвал скорую, которая отвезла его в больницу.

Журналист Илья Шатилин после возвращения из Италии попал в больницу имени Боткина. По его словам, у него поднялась температура и неожиданно "накрыло" сухим кашлем. Мужчина сам вызвал скорую, которая отвезла его в больницу.О случившемся журналист рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что скорая помощь приехала на вызов быстро — в течение получаса. У Шатилина медики диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус "упекли" в Боткинскую больницу.Журналист рассказал о предупреждении неотложки: его могут заставить подписать бумагу о неразглашении диагноза. Илью Шатилина одного поместили в палату для двоих. Мужчина сообщил, что у комнаты два входа, все заходят через один и выходят через другой. Пациент не может выйти из помещения, поскольку везде стоят электронные замки. Также Шатилин не имеет возможности самостоятельно включать свет — выключатель снаружи.В стене палаты оборудован шлюз, через который сотрудники больницы дают еду и забирают анализы. В нем стоит кварцевая лампа. В помещении также имеется очиститель воздуха.Шатилин имеет доступ к душу, холодильнику. Кнопки вызова медсестер есть, но они почему-то не работают. По словам журналиста, сотрудница больницы написала номер телефона на бумажке и сказала "хоть голосом звонить, хоть в WhatsApp писать".Мужчина отметил, что даже если у человека не зафиксирован COVID-19, с пневмонией все равно нужно лежать в больнице. Ответ по поводу коронавируса придет в начале следующей недели, потом будут делать еще два мазка. "Так что я тут еще поторчу", — отметил на своей странице в социальной сети журналист.Илья Шатилин рассказал телеканалу "Россия 24", что люди, которые заходят к нему в палату, одеты в костюмы химзащиты. При этом журналист отметил, что больница "прекрасная" и оборудована всем новым.