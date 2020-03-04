Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 стало доступно для аренды в каршеринге Яндекс.Драйв в Москве. Производитель заявляет, что это самый вместительный кроссовер в данном сервисе.

Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 стало доступно для аренды в каршеринге Яндекс.Драйв в Москве. Производитель заявляет, что это самый вместительный кроссовер в данном сервисе.Всего в автопарке Яндекс.Драйв сейчас доступны 50 новых Toyota RAV4 в белом цвете. Все автомобили - в версии "Престиж" с бензиновым мотором 2,0 л в связке с вариатором Direct Shift (с механической первой передачей) и полным приводом Dynamic Torque Vectoring, где тяга на задней оси делится между колесами раздельными муфтами на каждой полуоси.В оснащение входят электропривод пятой двери с возможностью бесконтактного открывания и памятью положения, трансформируемый фальшпол с ворсом на одной стороне и пластиком на другой. Заявленный объем багажника - от 580 л до 1976 л при сложенных задних сиденьях, что должно вместить два чемодана размера XL, два больших чемодана и еще два с допуском для ручной клади.В списке оснащения арендных машин также числятся беспроводная зарядка, водительское сиденье с электроприводами, передние и задние парктроники с камерой заднего вида с динамическими линиями разметки, а также подогрев лобового стекла, руля, передних кресел и заднего дивана.