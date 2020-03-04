Новый природный парк появился в Амурской области. Центр охраны природы Зейский стал природным парком. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Василием Орловым. Об этом сообщает ГТРК Амур.

Новый природный парк появился в Амурской области. Центр охраны природы "Зейский" стал природным парком. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Василием Орловым. Об этом сообщает ГТРК "Амур".Статус поможет на новом уровне защищать флору и фауну Приамурья, защитить от вырубок и строек. Кроме того, это позволит организовать качественный отдых для туристов без нанесения вреда окружающей среде.Территория центра не очень большая — чуть более 3500 га, но необыкновенно живописная. Появился он десять лет назад в качестве учебной базы для охотоведов и егерей, а также экологического просвещения молодёжи. Постепенно здесь появились вольеры для животных, экотропы, места для рыбалки, дома для отдыха. Здесь жили в основном брошенные родителями детеныши, которые просто погибли бы в дикой природе. Постепенно численность зверей выросла. Появились ставшие всеобщими любимцами кабан Борис, лосиха Маня.Теперь парк еще больше благоустроен. Условия, в которых обитают животные, максимально приближены к жизни в естественной среде. Природа заповедника очень напоминает урочище Мухинка и привлекает многочисленных туристов.