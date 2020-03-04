Первый публичный концерт в Новом зале Московского международного Дома музыки состоится 9 марта 2020 года. В исполнении Владимира Спивакова, Анны Аглатовой и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы прозвучат произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.

Первый публичный концерт в Новом зале Московского международного Дома музыки состоится 9 марта 2020 года. В исполнении Владимира Спивакова, Анны Аглатовой и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" прозвучат произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.Презентация Нового зала Дома музыки прошла в апреле 2019 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина. За минувший год зал обрел завершенный облик, став основной репетиционной площадкой для оркестров-резидентов ММДМ – Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России."В этом зале – потрясающие технические новшества. Кроме того, он очень красив. Это действительно многофункциональное современное пространство, которое мы постарались наполнить жизнью", – отмечает Владимир Спиваков.Технические инновации, в том числе цифровую систему активного управления звуком, трансформируемое сценическое пространство и уникальную акустику за прошедшее время имели возможность оценить многие выдающиеся музыканты, также проводившие здесь репетиции. В их числе Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Джошуа Белл и многие другие.Личное участие Владимира Спивакова в оформлении Нового зала определило его художественную концепцию как уникального артистического пространства. В фойе зрители смогут увидеть картины и скульптуры знаменитых современных художников и скульпторов из личной коллекции маэстро. Все они были переданы в дар Дому музыки. Среди полотен – работы Евгения Расторгуева, столетие со дня рождения которого в этом году отмечается по всему миру и картины которого представлены в Государственной Третьяковской галерее, Художественном музее Тулузы (Франция), музее Cremona Foundation, частных коллекциях разных стран; картины Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева. Внутреннее помещение зала также решено в особой стилистике: здесь соседствуют полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба. В артистической комнате представлены картины Дмитрия Плавинского и Владимира Арефьева, антикварная мебель, а также личные вещи Альфреда Шнитке. Одним из центральных элементов комнаты является знаменитый фотопортрет композитора работы Виктора Бреля.На предстоящем концерте маэстро Владимир Спиваков, оркестр "Виртуозы Москвы" и звезда оперной сцены, ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова исполнят произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини. Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.Новый многофункциональный зал Дома музыки рассчитан на 286 зрителей. Он является не только современной репетиционной площадкой для инструментальных, вокальных и театральных коллективов всех форматов, но и профессиональной студией звукозаписи, а также уникальным арт-пространством для проведения концертов с трансляцией по радио и в Интернете. Возможности площадки позволяют организовывать здесь театральные постановки, конференции, показы, лекции и другие музыкально-просветительские мероприятия.Разработчики концепции зала включили в проект самые современные и инновационные технологические решения – такие, как трансформируемая сцена, постановочное освещение, моделируемая акустика, многоканальная система звукоусиления, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения. Установленная в зале цифровая система активного управления звуковым пространством позволяет создать оптимальные акустические параметры для любого коллектива и любого музыкального произведения. Система видеопроекции позволяет не только создавать художественно-постановочное оформление концертов и спектаклей, но и осуществлять показы кинофильмов и прямые трансляции мероприятий в сети Интернет.